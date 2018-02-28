5 أشياء أثناء الحمل سبب في ضيق نفس طفلك بعد الولادة

أماني الغامدي(صدى):

يعانى بعض الأطفال حديثي الولادة من صعوبة التنفس، مما يستلزم وضعهم في الحضانة لحين تحسن حالتهم الصحية، وتجنب حدوث مضاعفات صحية.

وهناك العديد من الأسباب التي قد تكون سببا في إصابة طفلك بضيق التنفس بعضها يرتبط بإصابة الأم بأمراض معينة خلال فترة الحمل، فأسباب ضيق التنفس عند الأطفال الرضع عديدة، منها:

1- الولادة المبكرة التي ينتج عنها عدم اكتمال الرئة.

2- إصابة الأم بالتهاب الشعب الهوائية أو الأنفلونزا أثناء الحمل والولادة، مما نتج عنه انتقال الميكروب للطفل وإصابته بدرجة من الالتهاب الرئوي.

3- إهمال شفط نسبة من السوائل بالفم والأنف والتي تحتوى على مواد سامة تتغذى عليها البكتيريا مما نتج عنه إصابة الطفل بدرجة من الالتهاب الشعبي.

4- إصابة الأم بسكر الحمل الذي أدى إلى زيادة وزن الطفل والاضطرار إلى ولادة مبكرة، مما أدى إلى عدم اكتمال نمو الرئة.

5- ولادة الطفل بعيوب خلقية في عضلة القلب مثل ثقب في القلب، أو مشاكل صحية في الشرايين نتج عنها صعوبة التنفس.

حيث أن صعوبة التنفس ينتج عنها عدم وصول الأكسجين لخلايا المخ، مما يؤدى إلى حدوث مضاعفات صحية خطيرة على الطفل مثل تشنجات كهربائية وإعاقة ذهنية أو الإصابة بشلل أو ضمور في المخ، لذلك ينصح بالاهتمام بعلاجه مبكراً ووضعه في الحضانة لحين اكتمال نمو الرئة.