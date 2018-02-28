برعاية أمير تبوك.. افتتاح اليوم العالمي للدفاع المدني غدا

محمود البلوي(صدى):

يفتتح محمد بن عبدالله الحقباني، وكيل إمارة منطقة تبوك، غداً الخميس، اليوم العالمي للدفاع المدني، تحت شعار ” المؤسسات التعليمية وثقافة السلامة ” ، بمركز الأمير سلطان الحضاري في تبوك, وذلك تحت رعاية سمو الأمير فهد بن سلطان، أمير منطقة تبوك، ورئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية.

يأتي ذلك بالشراكة بين مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، وجامعة تبوك، بالتعاون مع العديد من الجهات المشاركة في الحدث.

وأكد اللواء فاضل بن مسفر الشمراني، مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك, أن الاحتفال الذي يستمر على مدى خمسة أيام، سيشمل إقامة معرض للجهات المشاركة لتقديم رسائلهم التوعوية، بالإضافة لعدد من الفعاليات المصاحبة من مسابقات وعروض ترفيهية وهدايا مقدمة للحضور.

كما يتضمن اليوم، إلقاء عدد من المحاضرات في مدارس المنطقة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للتعليم، فيما يتم تخصيص يومي الأحد والاثنين، لتقديم ورش عمل بجامعة تبوك، عن دور مؤسسات السلامة والمكاتب الهندسية ومختصين السلامة في الجهات الحكومية والاهلية.

وأشار ” الشمراني ” ، إلى أنه سيتم توزيع نشرات توعوية، وعرض لوحات عن السلامة العامة في الشوارع والميادين، وزيارة طلاب المدارس لمراكز الدفاع المدني، وتدريبهم على أعمال الإطفاء والإنقاذ والسلامة, إضافة إلى زيارة ضباط الدفاع المدني لجميع مدارس منطقة تبوك، للتعريف باليوم العالمي وأهدافه.