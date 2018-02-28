طالب يخترع برنامجا لإجراء مكالمات ” واتساب ” بدون إنترنت

نورة الشهري(صدى):

اخترع طالب رواندي نموذج سيمكن مستعملي ” واتساب ” من إجراء مكالمات محلية ودولية من دون اتصال بالإنترنت.

وأوضحت مصادر أن السفارة الأمريكية في رواندا تجري مفاوضات مع الطالب ” ديودات موجنزي ” ، صاحب الـ26 عامًا، والذي يستكمل دراسته في تكنولوجيا الإعلام والاتصال بالمركز متعدد التقنيات بـ ” كيجالي ” الرواندية، وذلك لمساعدته على تجسيد فكرته تجاريًا.

وأشار ” موجنزي ” إلى أن تكلفة الإنترنت المرتفعة في غالبية الدول الإفريقية، هي ما دفعته إلى السير في هذا الاتجاه، مستوحيًا فكرته من كتب عن الحواسب المحمولة وكتب الفيزياء، بحسب بوابة ” New Times ” الإعلامية المحلية.

ولفت إلى إنه يعتمد نظام الاتصال هذا على تقنيات الاتصالات الذكية المتنقلة ومبادئ الشبكات، وهو يسمح لمستخدمي ” واتساب ” بالاتصال مباشرة بأرقام الهواتف المتحركة، أي أن الاتصال فيه لا يقتصر على واتساب بواتساب فقط.

وأكد الطالب الرواندي أن النقطة السلبية الوحيدة للتقنية الجديدة التي قد ترى النور قريبًا، تتمثل في عدم قدرته على إجراء مكالمة جماعية.