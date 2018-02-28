” البيئة ” تعاقب مسيئاً لحيوان بري بغرامة مالية والتشهير

سعيد العجل(صدى):

عاقبت وزارة البيئة والمياه والزراعة مسيئاً للحيوانات في منطقة الرياض، بعد ربطه ثعلباً وسحله بالسيارة.

وأصدرت الوزارة عقوبتها بالتشهير به في صحيفتين محليتين على نفقته، وتكون أحدها في مقر سكنه، علاوة على دفعه عقوبة مالية قدرها ٣٠ ألف ريال.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والعامة والإعلام المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عبدالله أبا الخيل، أن هذه العقوبة تأتي بموجب نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المصادق عليه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44). وأضاف أبالخيل أن العقوبات الواردة في اللائحة التنفيذية للنظام تنص على ايقاع عقوبات مالية وتشهير على المخالفين ، التي قد تصل في حالة تكرار ذات المخالفة خلال العام الواحد إلى 400 ألف ريال، مضيفاً أن الوزارة تدرس حالياً إدراج عقوبات إضافية على مخالفي النظام بالتعاون مع الجهات النظامية ذات العلاقة.

وأضاف: ” تسعى الوزارة لنشر ثقافة الرفق بالحيوان، ولن تتوانى في تطبيق العقوبات على مخالفي النظام المشار إليه أعلاه متى ما توفرت لها البيانات للاستدلال عليه، ووفق العقوبات المنصوص عليها في ذات النظام ” .

وبين ” أبا الخيل ” أن عقوبة التشهير ستطبّق فور انتهاء المدة النظامية للاعتراض وهي 60 يوماً أو صدور حكم قضائي واجب النفاذ بقطعية العقوبة حسب الأنظمة المتبعة في ذلك.

يشار إلى أن هذه هي العقوبة الثانية التي تصدرها الوزارة ضد مخالفي نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال شهر، إذ سبق أن تم معاقبة احد المسيئين نتيجة لسحله أيضاً كلباً بمركبته.