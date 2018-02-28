فوائد وأضرار ” العلاج بالضوء ” للتخلص من حبوب الشباب

متابعات(صدى):

أشارت جمعية ” IGeL-Monitors ” الألمانية إلى اللجوء إلى العلاج بالضوء للتخلص من حب الشباب، الذي يكثر في عُمر الشباب، إلى جانب الاعتماد على الكريمات والأدوية الأخرى، لكن فوائد هذه الطريقة في العلاج، لم تُثبت فعاليتها بشكل موثوق.

ومع ذلك يمكن للمصابين بحب الشباب استعمال العلاج بالضوء، لأنها غير ضارة بالبشرة على الإطلاق، ولكن لا يمكن توقع ظهور تأثير مباشر على الرؤوس السوداء، علاوة على أنها لا تؤدي إلى تحسن في حالات الإصابة الشديدة بحب الشباب.

وعادة ما ينصح الخبراء بإجراء ثمان جلسات للعلاج بالضوء على مدار أربعة أسابيع، ويعمل مصباح الضوء الأحمر على تحسين الدورة الدموية، في حين يعمل مصباح الضوء الأزرق على التخلص من بكتيريا الصديد.