وصفة العسل والكركم مضاد حيوي من الطبيعة

متابعات(صدى):

أظهرت العديد من الدراسات أن الكركم مفيد في علاج الالتهابات وتحسين الهضم والوقاية من السرطان وهو مضاد حيوي طبيعي، لاحتوائه على مادة ” الكركمين “، وقدرته على إبادة البكتريا الضارة وهو يعالج التهابات المعدة وقرحة المعدة ويخفف من آلام هشاشة العظام.

و يُعد الكركم من التوابل الأكثر انتشاراً في العالم، كما أن له العديد من الفوائد الصحية التي لا تحصى، وقد استخدمه الطب الصيني والهندي في تركيبات الأدوية المختلفة لأهميته، ولذلك نقدم لكم طريقة عمل العسل والكركم الذي يعمل كمضاد حيوي من الطبيعة يعالج الأمراض المختلفة وهي :

المكونات :

1 ملعقة كبيرة كركم

100 جرام عسل

طريقة عمل الكركم بالعسل :

امزج المكونات من الكركم والعسل جيداً وضعهم في زجاجة صغيرة.

حيث يمكنك تناول نصف ملعقة من هذا الخليط كل ساعة إذا كنت تعانى من نزلة برد، وفى اليوم التالي تأخذ نفس الجرعة لكن كل ساعتين، وفى الصباح التالي يمكننا تناول الجرعة 3 مرات خلال النهار، ولكن لا تبتلع الخليط فوراً واتركه يذوب في فمك، كما يمكنك شربه مع كوب من الشاي أو الحليب.