الهيئة العامة للرياضة توضح أبرز الأحداث الرياضية التي تنظمها الفترة القادمة
أوضحت الهيئة العامة للرياضة، اليوم الأربعاء، أبرز الأحداث الرياضية التي تنظمها خلال الفترة القادمة.
وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنها تنظم كأس الهيئة للرياضات الإلكترونية، في الفترة من 1-3 مارس القادم، في العاصمة الرياض.
وأضافت الهيئة العامة للرياضة أنها تقوم بتنظيم بطولة المملكة للبلوت، خلال 4-8 أبريل، في مدينة الرياض، كما لفتت إلى أنها تنظم نهائي السوبر العالمي للملاكمة في شهر مايو بمدينة جدة، بالإضافة إلى البطولة الرمضانية الدولية في نفس الشهر بجدة أيضًا.
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