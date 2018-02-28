الهيئة العامة للرياضة توضح أبرز الأحداث الرياضية التي تنظمها الفترة القادمة

نواف السالم(صدى):

أوضحت الهيئة العامة للرياضة، اليوم الأربعاء، أبرز الأحداث الرياضية التي تنظمها خلال الفترة القادمة.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنها تنظم كأس الهيئة للرياضات الإلكترونية، في الفترة من 1-3 مارس القادم، في العاصمة الرياض.

وأضافت الهيئة العامة للرياضة أنها تقوم بتنظيم بطولة المملكة للبلوت، خلال 4-8 أبريل، في مدينة الرياض، كما لفتت إلى أنها تنظم نهائي السوبر العالمي للملاكمة في شهر مايو بمدينة جدة، بالإضافة إلى البطولة الرمضانية الدولية في نفس الشهر بجدة أيضًا.