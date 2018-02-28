تشكيل فريق عمل لبناء مؤشرات الأداء بتعليم عسير

محمد بن طحيطح (صدى):

أصدر مدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان، قرارا بتشكيل فريق عمل لبناء مؤشرات قياس أداء الإدارة العامة للتعليم والإدارات التابعة لها ، برئاسة مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية الأستاذ سعد الجوني،وعضوية 16كادرا من الإدارات والمكاتب والأقسام ذات العلاقة ” بنين وبنات ” .

ويعنى الفريق بوضع الإطار العام والتفصيلي للمؤشرات، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030م ، على أن يتم الانتهاء من بناء المؤشرات قبل نهاية الفصل الدراسي الثاني الجاري .

يذكر أن هذه الخطوة تهدف إلى تجويد العمل ورفع مستوى الأداء .