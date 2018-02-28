تشكيل فريق عمل لبناء مؤشرات الأداء بتعليم عسير
أصدر مدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان، قرارا بتشكيل فريق عمل لبناء مؤشرات قياس أداء الإدارة العامة للتعليم والإدارات التابعة لها ، برئاسة مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية الأستاذ سعد الجوني،وعضوية 16كادرا من الإدارات والمكاتب والأقسام ذات العلاقة ” بنين وبنات ” .
ويعنى الفريق بوضع الإطار العام والتفصيلي للمؤشرات، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030م ، على أن يتم الانتهاء من بناء المؤشرات قبل نهاية الفصل الدراسي الثاني الجاري .
يذكر أن هذه الخطوة تهدف إلى تجويد العمل ورفع مستوى الأداء .
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