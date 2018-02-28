بالصور.. مصادرة 50 كيلو مواد غذائية منتهية الصلاحية بصامطة

عادل الحربي (صدى):

نفذ قسم الرقابة الصحية الشاملة بإدارة الخدمات التابع لبلدية محافظة صامطة، اليوم الأربعاء، جولات ميدانية من قبل مراقبي صحة البيئة على بعض المحال بالمحافظة والقرى التابعة لها.

وأوضحت البلدية أن الجولات أسفرت عن مصادرة مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية من الخضراوات والفواكة والأسماك التالفة تُقدر بـ ٥٠ كيلو، كما تمت مصادرة مواد غذائية أخرى معلبة من الكيك المغلف والحلويات والمكسرات منتهية الصلاحية تقدر بـ ٩ كيلو.

وأكدت البلدية على استمرار الجولات الرقابية الشاملة من قبل مراقبي البلدية بالمحافظة والقرى التابعة لها، وأنه تم أخذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفين وسيتم معاقبتهم حسب الغرامات والجزاءات البلدية، مؤكداً حرصهم على سلامة المواطن.