أمير الشرقية يقلد اللواء الهاجري رتبته الجديدة

نايف السالم(صدى):

قلد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم بمكتب سموه بالإمارة، مدير الإدارة العامة للمرور بالمنطقة الشرقية اللواء راشد بن فهاد الهاجري رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة لواء.

وهنأ سموه اللواء الهاجري حصوله على الترقية الجديدة ومتمنياً له التوفيق.

وعبر اللواء الهاجري عن شكره وتقديره للقيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، ولسمو وزير الداخلية، ولسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على هذه الثقة، سائلاً الله أن يعينه على خدمة الدين ثم المليك والوطن.

حضر مراسم التقليد مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء عبدالله بن محمد القريش.