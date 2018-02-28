بالفيديو.. طالبة أردنية تتدلى من شرفة في محاولة للانتحار

عمّان(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مقطعًا فيديو، يتضمن مشهدًا مروعًا، لفتاة تتدلى من شرفة مبنى كلية الحجاوي، بجامعة اليرموك، بمدينة إربد في الأردن، في محاولة منها للانتحار، أمس الثلاثاء، مما أثار الذعر والفزع بين الطلاب.

وبدا عدد من الطلاب خلال الفيديو المأسوي، يحاولون انقاذها وإقناعها بالعدول عن فكرة الانتحار، وذلك قبل حضور رجال الأمن ومنعها من ذلك.

وكشفت جامعة اليرموك، أن الفتاة تدرس في قسم الإرشاد النفسي بكلية التربية، وأن قراراً بفصلها صدر سابقاً بحقها، وذلك بعد إدانتها بواقعة جلب طالبة أخرى مكانها، لتؤدي عنها امتحاناً في إحدى المواد.

فيما رأت الجامعة، أن الطالبة أرادت من خلال عملها هذا، كسب التعاطف معها، مؤكدة على أنها الآن بصحة جيدة، ولم تصاب بأي أذى.