قطر تتسبب في موت عامل بناء بريطاني خلال إنشاء ملاعب كأس العالم

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر عن تورط قطر في وفاة عامل بناء بريطاني خلال إنشاءات ملاعب كأس العالم 2022 في الدوحة، والذي يعد العامل الغربي الوحيد الذي لقى مصرعه في بناء الملاعب.

وأكدت المصادر أن العامل البريطاني زاك كوكس البالغ من العمر 40 عامًا حصل على معدات خطرة دون المستوى المطلوب من قبل المديرين الذين كان عليهم أن يعرفوا مخاطر وجود بيئة خطرة تمامًا بمكان بناء الملاعب.

وأشارت الطبية الشرعية التي فحصت جثمان العامل إلى أن السياسات القطرية المتسرعة تسببت في موته، لافته إلى أنه سقط من ارتفاع 40 مترًا من فوق معدات فاسدة، عندما انهارت المنصة التي كان يساعد في تركيبها بملعب خليفة في الدوحة.