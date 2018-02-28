العمل على تحسين استهلاك الوقود في المركبات بنسبة 55 %

عادل الحربي (صدى):

أطلق البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، المنبثق من مركز كفاءة الطاقة، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة ومصلحة الجمارك العامة, على إطلاق ” المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الجديدة ” ” Saudi CAFE ” .

وأوضحت مصادر أنه يهدف ” المعيار ” ” Saudi CAFE ” , إلى تحديد متطلبات أداء اقتصاد الوقود لجميع المركبات الخفيفة، أي السيارات الصغيرة والشاحنات الخفيفة، المضافة إلى أسطول المركبات في المملكة، التي تشمل المركبات المستوردة والمنتجة محليًا بغرض بيعها في المملكة, حيث يُشكِّل هذا المعيار جزءًا من نهج متكامل لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع النقل في المملكة.

وأكدت أنه عمل المختصون في البرنامج على وضع هدف طموح لتحسين اقتصاد الوقود في المملكة بنسبة تصل إلى 4 % سنوياً لتصل إلى 55 % من إجمالي استهلاك الوقود في قطاع النقل البري بحلول عام 2025م، مما يجعل المملكة تصف بمصاف الدول المتقدمة التي تملك معايير مماثلة.

وجدير بالذكر إنه توجت هذه الجهود بتوقيع مذكرات تفاهم قبل ثلاثة أعوام مع عدد كبير من الشركات الصانعة للمركبات الخفيفة، تلتزم بموجبها الشركات بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الجديدة ” Saudi CAFE ” ، وهو ما يعد أول معيار من نوعه يتم إطلاقه في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية.