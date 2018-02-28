مقاطع فيديو لاستهداف مقاتلات التحالف لعناصر حوثية

فهمي محمد(صدى):

كشف التحالف الداعم اللشرعية في اليمن، في مقاطع فيديو نشرها على موقع ” يوتيوب ” ، عن لحظات استهداف مقاتلات التحالف لأفراد مليشيا الحوثي الإرهابية، خلال زرعهم للألغام بالقرب من حدود المملكة.

كما أظهرت مقاطع الفيديو، لحظات تدمير عربات مسلحة ومضادات للطائرات تابعة للمليشيا الإرهابية، وأفراداً من الجيش اليمني أُناء استهدافهم لعناصر إرهابية.

كما بيَّنت المقاطع مهاجمة مقاتلات التحالف لعناصر حوثية مقابل حدود المملكة، كانوا يحملون بعض الأسلحة والألغام، ولحظات استهداف مدفع حوثي ومضاد طيران مقابل الحدود، وتدمير نقل الألغام أثناء نقلها عبر الدبابات الحوثية إلى الحدود.