6 نصائح مهمة لنحت وشد الجسم

نورة الشهري(صدى):

يعاني كثير من الفتيات من الترهلات خاصة بعد فقدان كثير من الوزن في فترة قصيرة، وهذا حال كل من قاموا بإتباع الأنظمة الغذائية الخاصة للتخلص من الوزن الزائد، وتظهر الترهلات في بعض أماكن الجسم كالبطن والذراعيين، ويرغبون في التخلص من هذه المشكلة بأي طريقة، وأحيانا ما يقرر بعضهم عمل عمليات جراحية للتخلص منها، وآخرون يقررون إتباع الوسائل والطرق الطبيعية.

حيث أكد الأطباء على أن هناك بعض العادات اليومية التي ينصح بالاعتماد عليها للحصول على جسم مشدود ورشيق ومثالي، خاصة للأشخاص الذين فقدوا نسبة كبيرة من أوزانهم، وإليك بعض النصائح المهمة في علاج الترهلات ولشد ونحت الجسم، ومنها:

1- ثمانية أكواب ماء على مدار اليوم للتخلص والقضاء على السموم المتراكمة بالجسم، وينصح بجعلها ” ديتوكس” أي تحتوى على نعناع أخضر وقطع من التفاح، وممكن إضافة خضروات حسب الرغبة.

2- تناول الدهون الصحية المتواجدة في الأسماك والمكسرات والزيوت النباتية كزيت الزيتون وزيت جوز الهند وفاكهة كالأفوكادو، والحليب الخالي من الدسم، من العناصر التي تحتوى على كل ما يحتاجه الجسم، وتعمل على شده.

3- الاهتمام بغذاء عالي الألياف سواء من مصادر نشويه كالشوفان أو القمح، أو النباتية أي المتواجدة في الخضروات والفواكه.

4- الابتعاد عن السكريات العالية كالمياه الغازية والحلويات.

5- التقليل من تناول الكافيين كالقهوة والشاي والنسكافيه، لأنها تزيد من نسبة احتباس الماء بالجسم، وتزيد من الوزن، فيمكنك تناول الشاي الأخضر أو الينسون أو النعناع.

6- تدليك المناطق المترهلة بكريم يحتوى على فيتامين ” هـ ” وزيت جوز الهند وزيت لوز حلو مرتين في الأسبوع.