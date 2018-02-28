متابعات(صدى):

تبدأ حركة الجنين في الشهر الخامس ثم تزداد الحركة والسرعة حتى لحظة الولادة، وفى بعض الأحيان لا تشعر الأم بحركة الجنين، قد يكون ذلك بسبب مشاكل صحية مثل (التفاف الحبل السري على رقبة الجنين، مشاكل في المشيمة، الضغط العصبي والنفسي الذي تتعرض له الأم، و سوء تغذية الأم‪.

لذلك قدم الأطباء 5 أطعمة تساعد على حركة الجنين وهي :

1- ‪ الأطعمة التي تحتوى على نسبة عالية من السكر مثل عصير الفواكه والعسل والسكر‪.

2- المعكرونة والبيتزا والبطاطس المحمرة من الأطعمة التي تحتوى على نسبة كبيرة من الكربوهيدرات.

3- الأطعمة التي تحتوى على بروتينات عالية تحفز سرعة وحركة الجنين مثل الشاورما والدجاج والبيض.

4ـ الشيكولاتة من أفضل الطرق التي تساعد على الشعور بحركة الجنين‪.

5- ‪ العنب يحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تساعد على تعزيز حركة الجنين‪.