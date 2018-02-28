دراسة تكشف أن النرجس البري أحدث علاج للسرطان

بروكسل(صدى):

أثبتت دراسة بلجيكية حديثة أن النرجس البرى أحدث علاج للسرطان، لأنه يؤدى إلى تنشيط مسار المراقبة المضاد للورم.

حيث أوضح الباحثون من مختبر البيولوجي الجزيئية البلجيكي أن النرجس البرى يحتوى على مركب مضاد للسرطان يدعى ” هيمانثامين ” ، يرتبط بـ ” الريبوسوم ” ، وهى ماكينة نانونية ضرورية لبقاء خلايانا وللحفاظ على نموها الطبيعي.

كما أظهر الباحثون في هذه الدراسة الجديدة، أن النرجس البرى يحتوى على مركب ” هيمانثامين ” الذي يعمل على تباطؤ نمو الخلايا السرطانية، إضافة إلى تفعيل مسار المناعة المضادة للورم، ما يؤدى للقضاء على الخلايا السرطانية.

وتقدم هذه الدراسة لأول مرة شرحًا جزيئيًا للنشاط المضاد للورم من النرجس البرى المستخدمة لقرون في الطب الشعبي، وفى المستقبل القريب، سيستخدمه فريق البحث كمركب رائد في العلاجات السرطانية.