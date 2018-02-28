بالصور.. كاظم الساهر يودع العزوبية ويرتبط بهذه الفتاة

أماني الغامدي(صدى):

كشف صحافي عراقي يدعى حيدر النعيمي خلال تصريحات إعلامية تداولها عدد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، أن النجم العراقي كاظم الساهر تزوج من فتاة تدعى سارة.

جاء ذلك بعد إثارة العديد من شائعات الأرتباط والزواج التي تلاحق كاظم الساهر ، خصوصا أنه يعيش منذ فترة بعيدة وحيداً بعد طلاقه من زوجته.

وأشار الناشطون الى أن الفتاة التي تزوجها الساهر تونسية الجنسية وتحديداً من مدينة صفاقس.

كما إنتشرت صور للفتاة سارة التونسية برفقة الساهر في أكثر من مكان مما زاد من احتمالية إرتباطهما. فهل بالفعل تزوج كاظم الساهر من هذه الفتاة، أم أن الموضوع شائعة؟ .