25 % من النساء يحصلن على المشورة المناسبة بشأن زيادة الوزن أثناء الحمل

متابعات(صدى):

أثبتت دراسة أمريكية حديثة أن هناك نحو واحدة من كل أربع نساء تلقت المشورة المناسبة بالنسبة لزيادة الوزن أثناء الحمل و25% أخرى لم تحصل على المشورة.

حيث أوضحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ” CDC ” ، والهيئة الأمريكية للخدمات الصحية العامة، في أتلانتا، أن مشورة مقدمي الرعاية الصحية بالنسبة لوزن النساء أثناء الحمل منخفضة للغاية.

وأشار الباحثون إلى أن هذه الدراسة تسلط الضوء على أهمية مقدمي الرعاية الصحية كمصدر حاسم للتوجيه بشأن زيادة الوزن المناسب أثناء الحمل، وهو أمر ذو أهمية قصوى لصحة الأم والجنين.

وأضاف الباحثون أنه من الضروري أن تكون مشورة مقدمي الخدمات الصحية والأطباء متسقة مع أحدث توصيات الجمعية الأمريكية للنساء والتوليد، حيث إن الزيادة يمكن أن تؤثر على الحمل وصحة الجنين مثل ارتفاع خطر الإصابة بالبدانة فيما بعد، ومرض السكر من النوع 2 وأمراض القلب.