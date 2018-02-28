” الدفاع الجوي ” يعلن عن 10 وظائف إدارية وفنية شاغرة
أعلنت قوات الدفاع الجوي، عن 10 وظائف إدارية وفنية شاغرة، على برامج التعاقد، المباشرة المساندة الفنية بالمنطقة الوسطى والغربية، وذلك وفقًا للمسميات التالية:
– مصحح ومدقق لغوي بـ ” جدة ” .
– مخرج تلفزيوني ” جدة ” .
– فني صوتي ” جدة ” .
– فني صفائح ومونتاج ” جدة ” .
– فني غرافيكس ” جدة ” .
– مستشار مساعد قانوني ” الرياض ” .
– فني اتصالات ” الرياض ” .
– أخصائي عقود ” الرياض ” .
وأشارت قوات الدفاع، أن التقديم سيكون متاح بدءً من الأحد 16/6 وحتى الخميس 20/6/1439 هـ.
اترك تعليقاً