” الدفاع الجوي ” يعلن عن 10 وظائف إدارية وفنية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت قوات الدفاع الجوي، عن 10 وظائف إدارية وفنية شاغرة، على برامج التعاقد، المباشرة المساندة الفنية بالمنطقة الوسطى والغربية، وذلك وفقًا للمسميات التالية:

– مصحح ومدقق لغوي بـ ” جدة ” .

– مخرج تلفزيوني ” جدة ” .

– فني صوتي ” جدة ” .

– فني صفائح ومونتاج ” جدة ” .

– فني غرافيكس ” جدة ” .

– مستشار مساعد قانوني ” الرياض ” .

– فني اتصالات ” الرياض ” .

– أخصائي عقود ” الرياض ” .

وأشارت قوات الدفاع، أن التقديم سيكون متاح بدءً من الأحد 16/6 وحتى الخميس 20/6/1439 هـ.