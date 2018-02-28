أطباء ” فهد الطبية ” ينهون معاناة طفلة من أنبوب تنفس

عادل الحربي(صدى):

قام فريق طبي جراحي من مدينة الملك فهد الطبية، بإنهاء معاناة طفلة في عمرها الثالث، من أنبوبة التنفس عن طريق القصبة الهوائية التي لازمتها منذ الولادة، حيث أصبح بقدرتها الآن العودة للنطق والتنفس بشكل طبيعي.

وأوضحت ” فهد الطبية ” أن الطفلة ولدت بضمور وتراجع حاد بالفك السفلي الذي أثر على انغلاق مجرى التنفس بسبب رجوع الفك السفلي واللسان، مما دعا الأطباء آنذاك إلى عمل فتحة في القصبة الهوائية بعد الولادة.

وأشارت إلى إنه تمكن الفريق الطبي من إجراء جراحة لإطالة الفك السفلي بشكله الخَلقي، أدى بدوره إلى تقدم الفك طبيعيًا مع تقديم اللسان وفتح مسار التنفس، الأمر الذي أدى إلى إزالة أنبوب التنفس من القصبة الهوائية لتستطيع الطفلة التنفس بشكل طبيعي وبداية إصدار الصوت لأول مرة منذ ولادتها.

وجدير بالذكر إنه تعد هذه العملية من العمليات النادرة في التخصص الدقيق خصوصًا في سن الأطفال، وذلك بسبب صعوبة عملية إطالة الفك السفلي التي تتطلب توفر كوادر على مستوى عال من الكفاءة والبراعة الجراحية.