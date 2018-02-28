بالصور.. ‎مبادرة فريدة من نوعها.. ‎نزلاء إصلاحية الرياض يزورون ” الجنادرية 32 “

سعيد العجل(صدى):

‎صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العميد د. أيوب بن حجاب بن نحيت أنه وبمبادرةٍ من مديرية السجون بمنطقة الرياض فقد وافق سعادة مدير عام السجون اللواء محمد بن علي الأسمري على زيارة عدد من نزلاء جناح الاستضافة في إصلاحية الرياض ممن تبقى على محكومياتهم ستة أشهر فأقل لموقع المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 32 ” ، ورفع المقترح لصاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود حيث أثنى سموه الكريم على هذه المبادرة وأمر بإتمامها على الفور.

وبناءً على ذلك، فقد تمت زيارة عشرين نزيلاً لجناح المديرية العامة للسجون في المهرجان، وقد كان في استقبالهم بالورود والهديا فريق العمل المكلف بجناح السجون . بعد ذلك قام الزائرون بجولة على معرض المديرية العامة للسجون وأستمعوا لشرح عن كافة مرافق المعرض والخدمات التي تقدم ، وإطلعوا على المنتجات التي أبدعوها بإناملهم.

وأكد الدكتور بن نحيت أن مثل هذه الزيارات تأتي حرصاً من المديرية العامة للسجون على توثيق العلاقة بين النزيل والمجتمع، ودعماً لجهود إعادة التأهيل والبرامج المتبعة لهذا الشأن وفق خططٍ مدروسةٍ بعنايةٍ كبيرة لدمج إخواننا وأخواتنا النزلاء والنزيلات في مجتمعهم وإعادتهم إلى الموقع الذي من خلاله يُسهمون في بناء مستقبلٍ أفضل على المستويين الشخصي والمجتمعي.

وفي الختام تناول الجميع وجبة الغداء المعدة لهذه المناسبة.

وشكر العميد الدكتور بن نحيت مدير السجون بمنطقة الرياض العميد علي بن محمد آل قوت على هذه المبادرة الإنسانية الهادفة، وكذلك إدارة المهرجان على تعاونها وتهيأتها الجو المناسب والدعم اللوجستي لجهود زملائنا مما أعطى النزلاء الزوار شعوراً بالحرية والثقة. والشكر موصولٌ لكل الزملاء مديري الأجنحة الأخرى التي قام النزلاء بزيارتها وأسهموا بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشر في إنجاح هذه الزيارة.

