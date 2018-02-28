القبض على مواطن حاول الهروب بـ 922 حبة مخدرة من نقطة تفتيش بعسير

أبها(صدى):

ضبط الدوريات الأمنية في مدخل المحافظة الجنوبيل محايل عسير مواطن بحوزته 922 حبة كبتاجون ومبلغ عشرة آلاف ريال.

وأوضحت مصادر أن المواطن تم توقيفه بعدما حاول الهروب من نقطة التفيش بمركبة من طراز ” تورس ” والتوجه إلى مكان آخر، قبل متابعته وتوقيفه.

وأسفر تفتيش المركبة عن ضبط 922 حبة كبتاجون و10399 ريالاً بحوزة قائد المركبة الذي تبين عند الاستفسار عنه أنه ممنوع من السفر، ليتم القبض عليه وإحالته والمضبوطات إلى إدارة مكافحة المخدرات لجهة الاختصاص.