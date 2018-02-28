طالبان تقتل 5 شرطيين وتختطف 19 شخصا في هجوم بأفغانستان

كابول(صدى):

أعلن مسدر مسؤول، اليوم الأربعاء، عن قيام مسلحي حركة طالبان بقتل خمسة من رجال الشرطة خلال هجوم على نقطة تفتيش على حدود إقليمي قندهار وأوروزجان، بجنوب أفغانستان.

وأوضح أحمد ضيا دوراني، المتحدث باسم شرطة قندهار، إن 19 شخصًا، بينهم مدنيان ورجال شرطة، تم اختطافهم في الهجوم، الذي وقع الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، أمس الثلاثاء.

وأضاف ” دوراني ” أنه شن المسلحون هجومًا على نقطة تفتيش شرطية عند نقطة عبور بين قندهار وأوروزجان، وفي الوقت نفسه، أقامت وحدة أخرى تابعة لطالبان نقطة تفتيش جديدة على بعد كيلومترين من طريق قندهار- أورزجان، وقاموا باختطاف 19 راكبًا.

وجدير بالذكر أن مسلحي طالبان كثفوا من هجماتهم التي تستهدف المنشآت الأمنية منذ نهاية المهمة القتالية لحلف شمال الأطلسي ” الناتو ” في أفغانستان عام 2014.