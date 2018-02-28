مهاجم ليفربول يوضح عوامل تألق فريقه

نواف السالم(صدى):

كشف السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول،عن العوامل التي ترتب عليها تحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة الأخيرة.

وقال ماني إن العامل الأول في التألق هو الروح الجماعية في الفريق ؛ موضحًا أنها السبب وراء التألق في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أو حتى دوري أبطال أوروبا.

وتابع: ” روح الفريق ممتازة وثقة الفريق حاضرة، لذا أعتقد أننا نسير في الطريق الصحيح، كل لاعب يشعر بسعادة كبيرة جداً باللعب بجوار زميله “.

واستكمل: ” أعتقد أن هذا مصدر قوة الفريق وهدفنا جميعاً، سنواصل العمل بجدية وتقديم أفضل ما لدينا عندما ندخل أرض الملعب للاستمرار في محاولة تحقيق الانتصارات.. أشعر أن الفريق يتقدم بشكل صحيح “.