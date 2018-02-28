بالفيديو.. أم تستخدم ابنتها كمظلة أثناء المطر

متابعات(صدى):

أثارت أم موجة من الغصب والسخرية عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” عقب نشر مقطع فيديو لها وهي تحول طفلتها الصغيرة إلى مظلة لها أثناء هطول الأمطار.

أظهر مقطع الفيديو المتداول ، الأم وهي تركض في الشارع وتضع ابنتها الصغيرة فوق رأسها لحماية نفسها من الأمطار الغزيرة بدلا من حماية طفلتها الصغيرة، مما أثار استياء وغضب المتابعين من تصرف الأم.