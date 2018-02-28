بالفيديو.. أم تستخدم ابنتها كمظلة أثناء المطر
أثارت أم موجة من الغصب والسخرية عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” عقب نشر مقطع فيديو لها وهي تحول طفلتها الصغيرة إلى مظلة لها أثناء هطول الأمطار.
أظهر مقطع الفيديو المتداول ، الأم وهي تركض في الشارع وتضع ابنتها الصغيرة فوق رأسها لحماية نفسها من الأمطار الغزيرة بدلا من حماية طفلتها الصغيرة، مما أثار استياء وغضب المتابعين من تصرف الأم.
Woman uses her daughter as an umbrella
"I can't believe I witnessed someone using their child as an umbrella" 😮☔️Credit: ViralSnare
Posted by VT on Monday, February 26, 2018
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