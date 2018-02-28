4 خطوات لتحويل حذائك التقليدي لسواريه

متابعات(صدى):

تتعرض الكثير من الفتيات والسيدات للحيرة عند حضور مناسبة أو حفل زفاف، تحتاج فيه إلى ارتداء سواريه ولا تجد بعض الملابس المناسبة ومنها الحذاء، ولكن يمكنك تحويل أحد أحذيتك إلى حذاء سواريه بلمسات بسيطة وبإكسسوارات متوافرة ببيتك.

الشريط الستان الطويل:

لديك حذاء سادة بكعب، يمكن تجديده عن طريق شراء شرائط ستان من نفس لونها ولصق أحد أطرافها على لحذاء وقومي بربط الجزء المتبقي حول قدمك، مما يعطى لمسة أنوثة رقيقة.

عقد إكسسوار قديم:

يمكنك أن تستغلى بعض الإكسسوارات لديك التي لا تستخدمينها مثل العقد، وقصه لجزئيين متساوين والصقي كل واحد منه على عنق الحذاء، وهذه الطريقة تناسب الحذاء الذي يكون له عنق يلف حول القدم.

الجوبير :

بلمسة بسيط يمكنك شراء قطعتين صغيرتين من الجوبير أو قصه من فستان قديم غير مستغل، ولصق الجوبير على الحذاء من الخلف ليغطى الكعب بالكامل، مما يعطى جمال لحذاء التقليدي، ويصبح كأنه واحد جديد.

الفرو:

قطعتين من الفرو يمكنهما تجديد حذاءك التقليدي ليبدو أجمل ومناسب للسهرة والحفلات من خلال لصقه على مقدمة الحذاء، ولابد من اختيار لون مناسب للون الحذاء ليبدو كأنك قمت بشرائه حديثا.