اليمن تتقدم بطلب لوزراء الصحة العرب لتوفير دعم مادي

القاهرة(صدى):

أعلن وزير الصحة والسكان المصري الدكتور أحمد عماد راضي، رئيس مجلس وزراء الصحة العرب، أنه سيتم اليوم مناقشة طلب مقدم من دولة اليمن لوزراء الصحة العرب بشأن توفير دعم مادي.

وقال راضي في تصريح له اليوم على هامش اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب اليوم بالجامعة العربية، إن الاجتماع الوزاري غداً برئاسة الأردن، يضع التمريض والإرتقاء بالخدمات التمريضية في مقدمة أولوياته حيث يبحث عمل تشريعات موحدة على مستوى جميع الدول العربية في الصحة بشكل عام وفي التمريض، والدواء والتأمين الصحي بشكل خاص.

وأوضح رئيس مجلس وزراء الصحة العرب، أنه سيتم خلال الاجتماع عرض عدد من التجارب الرائدة للمملكتين المغربية والأردنية، بالإضافة إلى عرض تجربة مصر الرائدة في مجال علاج ” فيروس سي ” .