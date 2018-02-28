أمين مكة يستقبل منسوبي الأمانة ويؤكد على أهمية إنجاز المشاريع

نايف السالم(صدى):

استقبل المهندس محمد بن عبدالله القويحص، أمين العاصمة المقدسة، اليوم الأربعاء، منسوبي الأمانة الذين قدموا له التهنئة بالثقة الملكية الكريمة بعد تعيينه أميناً للمنطقة، حث أعرب عن اعتزازه بهذه الثقة.

وقدَّم ” القويحص ” ، الشكر والتقدير للجميع على مشاعرهم الصادقة، داعياً الله العون على أداء الواجب، وتكليل المساعي لخدمة الوطن وأبنائه في جميع المجالات، والتوفيق للجميع لخدمة مكة المكرمة.

وأكد أن مكتبه مفتوح للجميع، و أن العمل بروح الفريق الواحد سيكون له دور كبير في نجاح وتطوير ما تقدمه الأمانة من خدمات، قائلأ: ” نسعد بكل مشورة ونسأل الله العون والتوفيق للجميع على أداء هذا الواجب الذي أنيط بنا في هذه البقعة الطاهرة ” .

وشدَّد على ضرورة الاستمرار في تطوير أعمال الأمانة وتحقيق الجودة في أدائها لخدمة المواطنين، والتركيز على تحقيق مبادرات الرؤية الوطنية 2030 وأهداف مدينتي 2018، مؤكداً كذلك على أهمية العمل على إنجاز المشاريع حسب الجداول الزمنية.