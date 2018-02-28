بالصور .. جلسة تصوير تبرز قصة حب بين أم وطفلها أشعلت المواقع

متابعات(صدى):

يُعتبر التصوير الفوتوغرافي من الفنون الجميلة والمبهرة التي تعطينا أمل وطاقة ايجابية باستمرار، فهو لا يقل أهمية وإبداعًا عن أي فن آخر، فالزمن يتوقف عند الصورة التي يلتقطها المصور، ويبرز دوره في تسجيل اللحظات السعيدة.

فجلسة تصوير واحدة أشعلت إعجاب رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث كان أبطالها أم وطفلها الرضيع على طريقة فيلم ديزنى الأشهر ” الجميلة والوحش” والذي قامت ببطولته الفنانة الجميلة إيما واتسون.

حيث نالت جلسة التصوير كثير من إعجاب رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وحصدت أكثر من ألفين اعجاب، وأكثر من 3 آلاف مشاركة، إذ ظهرت الأم مرتدية فستان من اللون الأصفر، شبيه بالذي ارتدته إيما واتسون في الرقصة الشهيرة بالفيلم.

كما ظهر طفلها مرتديًا زيا شبيها بزى الأمير في الفيلم، وهو ما نال استحسان رواد الموقع، وأعربوا عن إعجابهم بالصغير، وملامحه البريئة، حتى في ظل تمثيله دور الوحش في جلسة التصوير.