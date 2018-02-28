خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير الداخلية التونسية

نايف السالم(صدى):

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، معالي وزير الداخلية التونسي لطفي براهم.

ونقل معاليه لخادم الحرمين الشريفين تحيات فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، فيما أبدى الملك المفدى تحياته لفخامته، كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وسفير تونس لدى المملكة لطفي بن قايد.