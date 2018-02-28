اتهامات روسية لأمريكا بشأن الأسلحة النووية

موسكو(صدى):

اتهم وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، واشنطن بتدريب قوات أوروبية على كيفية استخدام أسلحة نووية تكتيكية ضد روسيا.

وأشار ” لافروف ” إلى أن وجود أسلحة نووية أمريكية في أوروبا يشكل عائق أمام اتفاقية نزع السلاح النووي، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة تبقي على عدد كبير من الصواريخ النووية مما يعد انتهاكًا لاتفاقية نزع السلاح النووي.

وجدير بالذكر، إنه قالت واشنطن، في مطلع الشهر الجاري، أن روسيا تطور ترسانة من ألفي سلاح نووي تكتيكي، مهددة الدول الأوروبية على حدودها ومتجاهلة التزاماتها بموجب معاهدة ” نيو ستارت ” لنزع السلاح التي لا تحصي سوى الأسلحة الاستراتيجية التي تشكل أساسًا لمبدأ الردع.