حماية المستهلك تنظم محاضرة توعوية في الغاط

عادل الحربي (صدى):

كشفت جمعية حماية المستهلك، بمشاركتها لمركز عبد الرحمن السديري الثقافي بمحافظة الغاط، غدًا الخميس الموافق 1439/06/13هـ لإقامة محاضرة بعنوان ” توعية المستهلك…حماية ” ، وذلك من خلال برنامج بناء قدرات المستهلك ” مُتمكن ” ، والذي يهدف إلى تعزيز المعلومات والمعارف والممارسات لحماية المستهلك.

وأشار موقع الجمعية الإلكتروني إلى أنه يلقيها مدير إدارة خدمة المجتمع بغرفة الرياض وعضو جمعية حماية المستهلك الأستاذ عبد العزيز بن صالح الخضيري.

وأوضحت الجمعية أنه تهدف المحاضرة إلى التركيز على قضايا المستهلك، وكيف يحمي نفسه من محاولات الغش والخداع، وكيف يتصدى لمثل هذه المحاولات، كما سيتم التطرق إلى أن وعي المستهلك من أفضل السبل لمحاربة السلع المغشوشة والمقلدة، وكذلك تحليل مدى ثقة المستهلك بالإعلانات التجارية.

وأكدت حماية المستهلك أنه تأتي هذه المبادرة من الجمعية؛ إيمانًا بدورها تجاه المجتمع، وانطلاقًا من اختصاصاتها في حماية المستهلك ونشر الوعي الاستهلاكي.