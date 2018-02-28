الغرفة التجارية تتأهب لرفع نشاطها بصيف أبها

محمد بن طحيطح (صدى):

اتفقت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير والغرفة التجارية الصناعية بأبها على العمل المشترك بما يخدم قطاع السياحة بالمنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء مدير عام هيئة السياحة والتراث أمين عام مجلس التنمية السياحية بالمنطقة المهندس محمد العمرة برئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأبها معجب الحويزي، بحضور عضو مجلس إدارة الغرف رئيس اللجنة السياحية محمد بن سعد القحطاني ونائب أمين عام مجلس التنمية السياحية مدير التسويق والبرامج بهيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة مشبب القحطاني وأعضاء اللجنة السياحية، والذي عقبه اجتماع للجنة السياحية حضره العمرة والقحطاني.

ويأتي في مقدمة تلك الاتفاقية: إيجاد نشاط للغرفة في إنجاح برامج وفعاليات مهرجان أبها يجمعنا من خلال إيجاد رعاة من داخل وخارج المنطقة، والإطلاع على مشروع مركز المعارض والمؤتمرات الذي ستنفذه الغرفة بالشراكة من عدد من رجال الأعمال والذي قطع شوطا كبيرا، وحل بعض المعضلات لمقدمي الخدمات السياحية، إضافة إلى تعيين إيجاد ممثل للغرفة في لجان مهرجان أبها يجمعنا، وممثل آخر للسياحة في الغرفة، لتسهيل الأعمال المشتركة.