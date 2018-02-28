إعلان حالة الطوارئ بأيرلندا بسب الطقس السيء

دبلن(صدى):

كشفت هيئة الأرصاد الجوية الأيرلندية، حالة الطوارئ باللون الأحمر، وهي أعلى درجات التحذير؛ بسبب الطقس السيئ؛ وذلك في كل من ” دبلن ” و” كيلدير ” و” لاوث” ، بالإضافة إلى ” ويكلاو ” و” ميث ” .

ومن الجدير بالذكر، أنه اليوم الأربعاء، أعلنوا هذه التحذير؛ بسب كثافة سقوط الثلوج، حيث وصل ارتفاع منسوب الثلوج في بعض المناطق لـ 10 سم، حتى الآن، ومن المتوقع أن يصل إلى 25 سم، بحلول منتصف غد الخميس.

يُذكر أن هذا التحذير، من قبل هيئة الأرصاد، يعنى أن هناك مخاطر محتملة على حياة المواطنين ووقوع أضرار مادية على نطاق واسع.