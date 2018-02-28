بالفيديو.. مشادة كلامية بين مذيع نشرة أخبار وزميلته

إسلام آباد(صدى):

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” مقطع فيديو يرصد نشوب مشادة كلامية بين اثنين من مذيعي نشرات الأخبار في باكستان خلف الكواليس .

وظهر المذيع يتحدث إلى طاقم الإنتاج ليشكو من سلوك زميلته، حيث طلبت منه عدم التحدث معها، وردت المذيعة أنها تقصد طريقة نبرته في الحديث قبل أن تطلب منه التحدث معها باحترام.

لم يذكر تفاصيل عن سبب الجدال بينهما، حيث قام أحدهم بتسريب الفيديو وتحميله عبر الأنترنت .