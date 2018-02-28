دفع أكثر من 1600 إسترليني لنقل كلب من أستراليا

متابعات(صدى):

أنفقت جامعة ” سوري ” البريطانية أكثر من 1600 جنيه إسترليني من المال العام لنقل كلب بروفيسور ماكس ليو من أستراليا إلى بريطانيا.

حيث دافع عن أحد المسئولين عن هذا باعتباره ” ممارسة طبيعية ” عند نقل الموظفين الدائمين دوليا.

وقال ” إن التكلفة الإجمالية لهذه الخطوة كانت 15 ألف جنيه إسترليني، شملت شحن الممتلكات الشخصية والتأشيرات والرحلات الجوية ونقل كلب العائلة، وكلها وفقا للمبادئ التوجيهية “.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن الجامعة أنفقت ما يقرب من 8 ملايين إسترليني خلال العامين الماضيين على رؤساء الجامعة والمسئولين البارزين في صورة نفقات لهم.

ومن بين الأمور التي أنفقت فيها تلك الأموال، تذاكر طيران درجة أولى وحجوزات فنادق خمس نجوم ووجبات تزيد عن 1000 إسترليني.

كما تم الكشف عن نفقات رؤساء الجامعات، والذي يأتي بالتزامن مع إضراب عشرات الآلاف من أعضاء هيئة التدريس في أكثر من 60 جامعة بسبب خطط تخفيض المعاشات التقاعدية.