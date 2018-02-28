” التجارة ” تضبط 100 ألف منتج مغشوش لملحقات هواتف بمستودع مخالف في جدة

نايف السالم(صدى):

أغلقت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار أمس مستودعاً تستخدمه عمالة مخالفة في عمليات الغش التجاري بمحافظة جدة حيث تقوم بتعبئة وتغليف ملحقات أجهزة هواتف ذكية مغشوشة، وضبطت الفرق الرقابية أكثر من (100) ألف منتج مخالف يحمل علامات مزورة لماركات تجارية شهيرة.

وداهمت الفرق الرقابية المستودع المخالف، وتم ضبط وحجز أكثر من (14500) سماعة جوال، و(10750) شاحن، (5700) بطارية، و(27340) كرتون للتعبئة، و(43250) استكر لعلامات تجارية شهيرة.

وبادرت على الفور بإغلاق المستودع، واستدعاء صاحب المنشأة إلى الوزارة لاستكمال الإجراءات تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة والرفع للجهات القضائية لإصدار الأحكام النهائية.

ويترتب على مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال. كما تصل العقوبات إلى التشهير وترحيل العمالة بعد محكوميتهم وإيقاف النشاط وذلك وفق منطوق الحكم القضائي.

ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو التقدم ببلاغاتهم عبر الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.