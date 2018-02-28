فتح باب الترشح للتشكيلات الإشرافية والمدرسية للعام الدراسي المقبل بالرياض

علي القحطاني(صدى):

فتحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، باب الترشح للتشكيلات الإشرافية والمدرسية للعام الدراسي القادم؛ سعياً لسدّ احتياج إدارة الإشراف التربوي والإدارات الأخرى والمدارس، من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية ممن تنطبق عليهم ضوابط وشروط الترشيح.

من جانبه، أصدر مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، توجيهات على جميع الإدارات ومكاتب التعليم والأقسام والمدارس والمعاهد للبنين والبنات بالمنطقة، بإطلاع المعلمين والمعلمات على تعميم الترشّح للتشكيلات الإشرافية والمدرسية.

وأضاف أن تقديم الطلبات للراغبين يتم عبر بوابة إدارة التعليم ” الخدمات الإلكترونية ” .

وأشار مدير الإشراف التربوي بالإدارة خالد الدوسري، إلى أن عملية الترشّح تمر بأربع مراحل، مضيفاً أن المرحلة الأولى تختص بالمتقدمين، حيث يتم تعبئة البيانات المطلوبة إلكترونياً بدقة ورفع المستندات المطلوبة بصيغة pdf وهي صورة الهوية الوطنية والمؤهلات والدورات التدريبية، و نتيجة اختبار قياس، علماً بأن آخر موعد لرفع الطلبات نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 25/ 6/ 1439هـ.

والمرحلة الثانية تختص بقادة المدارس، حيث يتم التحقق من الوثائق بالمطابقة مع الأصل وتعبئة النماذج المطلوبة، وتسجيل الدرجات في الموقع إلكترونياً، مع الاحتفاظ بالأصل، على أن يكون آخر موعد للمصادقة من قبل قادة المدارس نهاية دوام الخميس الموافق 27/ 6/ 1439هـ.

و المرحلة الثالثة تختص بمديري المكاتب، حيث يتم تعبئة النماذج المطلوبة وتسجيل الدرجات في الموقع والاحتفاظ بالأصل وكتابة رأي مدير المكتب في المرشح، على أن يكون آخر موعد لإنهاء الإجراءات من قبل المكتب نهاية دوام الخميس الموافق 12/ 7/ 1439هـ.

و المرحلة الرابعة تختص بالإدارات والأقسام، حيث يتم زيارة المرشح وفق التعليمات والأنظمة وتعبئة الحقل الخاص بترشيح المتقدم، بناءً على نتائج الزيارة والمعطيات الأخرى، على أن يكون آخر موعد لإنهاء الإجراءات من قبل الإدارات والأقسام نهاية دوام يوم الخميس الموافق 19/ 7/ 1439هـ.