” الجوازات ” ترد على أنباء استثناء اليمنيين من الرسوم وتوضح الحقيقة
جددت المديرية العامة للجوازات تأكيدها أنه لا استثناء لأي جنسية من الاستحقاق المالي لعموم التابعين والمرافقين، وذلك في ردها على استفسار تلقته من مقيم يمني.
وكان المقيم اليمني قد وجه لحساب الجوازات استفساراً عبر ” تويتر ” قائلاً: ” هل يوجد استثناء لليمنين من الرسوم لترد عليه بأن الاستحقاق المالي لعموم التابعين والمرافقين والعمالة المنزلية تحت كفالة المقيمين الخاضعين للقطاع الخاص ” .
ونشر الجوازات إنفوجرافيك يوضح بشكل تفصيلي آلية تطبيق استحصال المقابل المالي للمرافقين والتابعين للعاملين الوافدين بالقطاع الخاص.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1450 ] نشر منذ 2 ساعتين
عاد من التاريخ المشرف لكم
تبون إعفاء من الرسوم
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 397 ] نشر منذ 1 ساعة
السؤال اللي يطرح نفسه وش الميزه عند اليمنيين عشان نستثنيهم؟!!
اعلى جنسيه جرائم ومشاكل في المملكة واللي يشتغل في المحاكم واداراة السجون والنيابه العامه يشهد بذلك وببشاعة جرائهم
يوسف سيف[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 60 دقيقة
طيب سوي هدنه عشان نروح اضغطو علي عبدربه يسوا لنا هدنه بس عشان نمشي من عندكم ولا عاد نبغي منكم ال هذه بس وشكرا
ماجد[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 58 دقيقة
هذا الرد يكون من شأن الملك سلمان الله يحفظة
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1450 ] نشر منذ 47 دقيقة
مصيرك تذلف بهدنة او بدونها
بنقالة العرب باعو بلدهم وش المانع من بيع جيرانهم