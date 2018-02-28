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  3. ” الجوازات ” ترد على أنباء استثناء اليمنيين من الرسوم وتوضح الحقيقة

” الجوازات ” ترد على أنباء استثناء اليمنيين من الرسوم وتوضح الحقيقة

” الجوازات ” ترد على أنباء استثناء اليمنيين من الرسوم وتوضح الحقيقة
عادل الحربي(صدى):

جددت المديرية العامة للجوازات تأكيدها أنه لا استثناء لأي جنسية من الاستحقاق المالي لعموم التابعين والمرافقين، وذلك في ردها على استفسار تلقته من مقيم يمني.

وكان المقيم اليمني قد وجه لحساب الجوازات استفساراً عبر ” تويتر ” قائلاً: ” هل يوجد استثناء لليمنين من الرسوم لترد عليه بأن الاستحقاق المالي لعموم التابعين والمرافقين والعمالة المنزلية تحت كفالة المقيمين الخاضعين للقطاع الخاص ” .

ونشر الجوازات إنفوجرافيك يوضح بشكل تفصيلي آلية تطبيق استحصال المقابل المالي للمرافقين والتابعين للعاملين الوافدين بالقطاع الخاص.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 397 ] نشر منذ 1 ساعة

السؤال اللي يطرح نفسه وش الميزه عند اليمنيين عشان نستثنيهم؟!!
اعلى جنسيه جرائم ومشاكل في المملكة واللي يشتغل في المحاكم واداراة السجون والنيابه العامه يشهد بذلك وببشاعة جرائهم

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 60 دقيقة

طيب سوي هدنه عشان نروح اضغطو علي عبدربه يسوا لنا هدنه بس عشان نمشي من عندكم ولا عاد نبغي منكم ال هذه بس وشكرا

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 58 دقيقة

هذا الرد يكون من شأن الملك سلمان الله يحفظة

[ عدد التعليقات: 1450 ] نشر منذ 47 دقيقة

مصيرك تذلف بهدنة او بدونها
بنقالة العرب باعو بلدهم وش المانع من بيع جيرانهم

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