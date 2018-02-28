” الجوازات ” ترد على أنباء استثناء اليمنيين من الرسوم وتوضح الحقيقة

عادل الحربي(صدى):

جددت المديرية العامة للجوازات تأكيدها أنه لا استثناء لأي جنسية من الاستحقاق المالي لعموم التابعين والمرافقين، وذلك في ردها على استفسار تلقته من مقيم يمني.

وكان المقيم اليمني قد وجه لحساب الجوازات استفساراً عبر ” تويتر ” قائلاً: ” هل يوجد استثناء لليمنين من الرسوم لترد عليه بأن الاستحقاق المالي لعموم التابعين والمرافقين والعمالة المنزلية تحت كفالة المقيمين الخاضعين للقطاع الخاص ” .

ونشر الجوازات إنفوجرافيك يوضح بشكل تفصيلي آلية تطبيق استحصال المقابل المالي للمرافقين والتابعين للعاملين الوافدين بالقطاع الخاص.