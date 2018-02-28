مدير ” تعليم الطائف ” يقدم تعازيه في وفاة ” الروقي “

عبدالعزيز القثامي(صدى):

قام محمد بن عامر النفيعي، المدير العام التعليم بمحافظة الطائف، بتقديم التعازي، لذوي المعلم الدكتور ” فهد بن صقر الروقي ” ، أمين مصادر التعليم بثانوية المحاني – شمالي المحافظة، سائلاً الله – عز وجل – أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

وكان ” الروقي ” ، قد وافته المنية، الأحد الماضي، بمستشفى الملك فيصل التخصُّصي ومركز الأبحاث، في جدة، بعد صراع مع المرض.

فيما وقف مدير تعليم الطائف، برفقة مدير مكتب التعليم بشمال الطائف فهد بن عبدربه المورقي، على سير الدراسة بثانوية المحاني، حيث زار الطلاب في فصولهم الدراسية، والتقى المعلمين واطّلع على الأداء المقدّم ومستويات الطلاب التحصيلية.

واطمئن ” النفيعي ” ، على سير الدراسة بالمدرسة، مشيدًا بجهود قائد المدرسة وزملائه نحو الطلاب، متمنيًا بذل المزيد من الجهد لخدمة أبنائهم الطلاب، بما يحقق الأهداف المنشودة.