بالصور.. بلدية رفحاء تواصل سحب السيارات التالفة من الشوارع

نايف السالم(صدى):

واصل فرع الشؤون البلدية والقروية بمحافظة رفحاء، اليوم الأربعاء، أعمال سحب السيارات التالفة من الطرقات والشوراع والساحات العامة.

ونشر الحساب الرسمي لبلدية رفحاء على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” صورًا لأعمال السحب معلقًا: ” في إطار حملة معالجة التلوث البصري، تواصل بلدية محافظة رفحاء أعمالها في سحب السيارات التالفة من الطرقات والشوراع والساحات العامة. ”

وجدير بالذكر، إنه يأتي ذلك في إطار حملات بلدية رفحاء لمعالجة التلوث البصري، وإزالة السيارات التالفة والمتهالكة من شوارع المحافظة.