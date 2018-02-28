بالصور.. بلدية رفحاء تواصل سحب السيارات التالفة من الشوارع
واصل فرع الشؤون البلدية والقروية بمحافظة رفحاء، اليوم الأربعاء، أعمال سحب السيارات التالفة من الطرقات والشوراع والساحات العامة.
ونشر الحساب الرسمي لبلدية رفحاء على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” صورًا لأعمال السحب معلقًا: ” في إطار حملة معالجة التلوث البصري، تواصل بلدية محافظة رفحاء أعمالها في سحب السيارات التالفة من الطرقات والشوراع والساحات العامة. ”
وجدير بالذكر، إنه يأتي ذلك في إطار حملات بلدية رفحاء لمعالجة التلوث البصري، وإزالة السيارات التالفة والمتهالكة من شوارع المحافظة.
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