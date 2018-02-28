3 أسرار طبيعية تجعلك في غنى تام عن عمليات التجميل

نورة الشهري(صدى):

يلجأ الكثير من الفتيات إلى عمليات التجميل، وذلك لكي يصبحن أفضل ويتوصلون إلى مقاييس الجمال الموضة لهذا العام، ولكن هناك العديد من الأسرار التي إذا اتبعتها الفتاه بشكل يومي، ستستغني تمامًا عن العمليات وتكلفتها المبالغ فيها، وإليك 3 أسرار تغنيك عن تلك العمليات.

1.تكبير الشفاه :

بالطبع عملية تكبير الشفاه من أكثر العمليات تداولاً تلك الفترة، وذلك لأن الشفاه الممتلئة أصبحت هي الموضة على عكس الشفاه الصغيرة الرفيعة، ويمكنك أن تستغني عن عملية تكبير حجم الشفاه عن طريق فرشاه الأسنان مع بعض قطرات الزيت مثل زيت الزيتون أو زيت اللوز وجوز الهند، فقط ضعي بعض قطرات الزيت على شفاهك، وادعكيهما باستخدام فرشاه الأسنان، ولاحظي الفرق.

2. بديل الليزر لإزالة الحبوب:

تلجأ الكثير من الفتيات إلى عمل عمليات الليزر للتخلص من الحبوب البارزة في الوجه، أو زيارة العديد من الأطباء ودفع المزيد من المصاريف لحل تلك المشكلة، ولكن إن وضعت العسل على وجهك بشكل يومي لمدة 15 دقيقة، ستختفي تلك الحبوب نهائياً مع الوقت والاستمرارية، و يمكنك أيضاً وضع قطرات من ” قطرة العين ” ودعكهم بقطنه نظيفة.

3.بديل الفيلر للهالات السوداء:

الهالات السوداء تزعج الفتيات والسيدات كثيراً، لذلك تلجأ البعض منهن إلى عمليات الفيلر والبوتوكس للتخلص من تلك الهالات، ولكن يمكنك وضع بعض البيكينج صودا مع الماء الدافئ فى وعاء وقلبيهما معاً بواسطة قطنه، ثم ضيفي بعض من هذا المزيج تحت عينيك 10 دقائق يومياً.