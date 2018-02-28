بالصور.. جمهور الممثلة سريديفي يشيع جثمانها بحضور نجوم الهند

أماني الغامدي(صدى):

ودع العديد من جمهور ومحبي الممثلة الهندية ​سريديفي كابور​، إلى مثواها الأخيرة بمراسم الجنازة التي أٌقيمت في نادي قرب انديري غرب مومباي بالهند ، عقب وصول جثمانها على متن طائرة خاصة من دٌبي ، حيث كان في استقبالها عدداً كبيراً من أفراد أسرتها.

وحضر لتوديع الراحلة مجموعة من أهم نجوم ونجمات بوليوود بينهم آشوريا راي وسونام كابور.

وكانت قد أفادت المعلومات أن سريديفي توفيت يوم السبت الماضي عن عمر 54 عاما بعد إصابتها بسكتة قلبية، ليتبين لاحقاً من خلال تقرير الطب الشرعي أنها غرقت في حمام غرفتها الفندقية في دبي عقب فقدانها الوعي وجاء ذلك أثناء زيارتها لحضور حفل زفاف.

وقد سلمت دبي الجثمان للسفارة الهندية بعد إتمام كافة التحقيقات والأمور الإجرائية المتبعة.