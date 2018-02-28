بالفيديو.. فتاة تفاجئ شباب في استراحة ورد فعل طريف

عادل الحربي(صدى):

أظهر مقطع فيديو تم تداوله اليوم الأربعاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقلب شاب نفذه في أصدقائه داخل استراحة بعدما تنكر في زي فتاة.

وأبان المقطع الشاب مرتدياً عباءة نسائية جالساً داخل الاستراحة وانهماره بالبكاء بصوت عالي قائلا : ” غدروا فيني ” ، وظن الشباب أنها فتاة مخطوفة.

وحاول الشباب احتواء الفتاة وتهدئتها ومعرفة المكان الذي جاءت منه، في محاولة منهم إلى إعادتها إلى منزلها، لكنها استمرت في البكاء، وبينما هي كذلك خلعت فجأة ما ترتديه من ملابس نسائية ليتضح أنه زميلهم، لينهاروا عليه بالضرب.