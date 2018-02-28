أسيل عمران تعيش قصة حب جديدة مع فنان عربي شهير

نورة الشهري (صدى):

تعيش الفنانة السعودية ​أسيل عمران​ ، قصة حب جديدة تجمعها بالفنان السوري قصي خولي ، خلال مشاركتهما في بطولة مسلسل ” ​هارون الرشيد​ ” بجانب عدد من نجوم الفن من العالم العربي.

وستقوم أسيل عمران بتجسيد شخصية “سيرين” المغنية الحسناء صاحبة الصوت العذب والجمال الفتّان، والتي ستعيش قصّة حب مشوّقة مع الخليفة هارون الرشيد الذي يجسد دوره خولي.

يشار إلى أنه يشارك في بطولة المسلسل حبيب غلّوم وميساء مغربي وعابد فهد وكاريس بشّار وغيرهم وتأليف عثمان جحا، وإخراج عبد الباري ابو الخير، ومن المقرر البدء في تصويره على الفور حتى يتمكن من المشاركة في السباق الرمضاني المقبل.