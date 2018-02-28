انطلاق دورة السياسات وإجراءات العمل في الرعاية الصحية المنزلية

سعيد العجل(صدى):

أكدت الدكتورة فوزية الزامل مدير إدارة الرعاية الصحية المنزلية بصحة الرياض أن كوادر الرعاية الصحية المنزلية بصحة الرياض تقدم خدماتها لـ (3692) مريضاً بمنطقة الرياض حتى نهاية شهر يناير الماضي، مشيرةً إلى أن عدد الفرق الطبية التي تنفذ برامج الرعاية الصحية المنزلية بلغ 31 فرقة موزعة على الأقسام في مستشفيات منطقة الرياض، جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة فوزية الزامل لدورة تدريبية بعنوان السياسات وإجراءات العمل في الرعاية الصحية المنزلية اليوم الثلاثاء في فندق كوبثورن بالرياض، وتستمر لثلاثة أيام، وذلك بحضور مدير عام الرعاية الصحية المنزلية في وزارة الصحة الدكتور علي بن مقبول الغامدي.

وقالت الدكتورة الزامل أن هذه الدورة تعتبر الدورة الرابعة في شرح كيفية تطبيق سياسات وإجراءات العمل في الرعاية الصحية المنزلية بهدف السعي لتدريب الكوادر على تحقيق أهداف الوزارة وهو حصول أقسام الرعاية الصحية المنزلية على الاعتمادية الدولية ال (JCI) للرقي بالخدمات المقدمة للمرضى إلى أعلى المستويات المطلوب تحقيقها.

ومن جانبه أوضح مدير عام الرعاية الصحية المنزلية في وزارة الصحة الدكتور علي الغامدي أن من ضمن أهداف الإدارة العامة للرعاية الصحية المنزلية بالوزارة لعام 2018م، ادراج خدمات العلاج الوريدي للخدمه في الرعايه الصحية المنزلية المحتاجين لها في المستشفيات وذلك للتقليل من نسبة تنويم المرضى بالمستشفيات وتسريع سرعة دوران السرير وتلقي المريض العلاج في منزله براحة واطمئنان، مضيفاً بأن الوزارة سوف تقوم بعمل برنامج كول سنتر(Call Center) لقياس رضى مرضى الرعاية الصحية المنزلية عن الخدمة المقدمة لهم من جميع الأقسام في جميع مناطق المملكة وذلك بهدف تقييم الخدمات ومعرفة نقاط الضعف وتحسينها.

وشدد الدكتور الغامدي على ضرورة تطبيق المعلومات التي تلقى بالدورة التدريبية وتطبيق السياسات على أرض الواقع في الأقسام وتحويلها من نظري إلى عملي بالتعاون مع أقسام الجودة المتواجدة في المستشفيات التابعة لها أقسامهم.