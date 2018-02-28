الجفري: الأوامر الملكية تساهم في الدفع بمسيرة المملكة نحو التقدم

نايف السالم(صدى):

صرَّح نائب رئيس مجلس الشورى، الدكتور محمد الجفري، بأن الأوامر الملكية جاءت شاملة لقطاعات عديدة لتساهم في الدفع بمسيرة المملكة لتحقق المزيد من النهضة والنماء للوطن والمواطن.

وأضاف ” الجفري ” ، أن صدور أمر الملك بالموافقة على وثيقة تطوير وزارة الدفاع المشتملة على رؤية واستراتيجية برنامج تطوير الوزارة، التي أُعدت على ضوء استراتيجية الدفاع الوطني، تؤكد عزم الدولة – أيدها الله – لإعادة بناء الهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع بما يتواكب مع معطيات رؤية ٢٠٣٠.