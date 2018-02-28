الجفري: الأوامر الملكية تساهم في الدفع بمسيرة المملكة نحو التقدم
صرَّح نائب رئيس مجلس الشورى، الدكتور محمد الجفري، بأن الأوامر الملكية جاءت شاملة لقطاعات عديدة لتساهم في الدفع بمسيرة المملكة لتحقق المزيد من النهضة والنماء للوطن والمواطن.
وأضاف ” الجفري ” ، أن صدور أمر الملك بالموافقة على وثيقة تطوير وزارة الدفاع المشتملة على رؤية واستراتيجية برنامج تطوير الوزارة، التي أُعدت على ضوء استراتيجية الدفاع الوطني، تؤكد عزم الدولة – أيدها الله – لإعادة بناء الهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع بما يتواكب مع معطيات رؤية ٢٠٣٠.
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