” القرني ” : هيئة تطوير عسير خطوة رائدة في مسيرة التنمية‎

سياف الشهراني (صدى):

أكد مدير مستشفى الصحه النفسيه في بيشة الأستاذ نبيل بن محمد سعيد القرني، أن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مساء الاثنين الماضي، خطوات حثيثة ومتسارعة نحو التطوير والتكامل وفق رؤية خلاقة كلنا ثقة بأنها ستعود على الوطن بكل خير، وتؤسس لمرحلة جديدة من النماء والتطور على كل المستويات، وتجسد حرصه -أيده الله- على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في كافة أرجاء الوطن.

وأكد ” القرني ” أن إحداث هيئة عليا لتطوير منطقة عسير؛ خطوة رائدة ستسهم في تنمية المنطقة، وتحقق تطلعات الأهالي.

وثمّن صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بتعيين الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائباً لأمير منطقة عسير، ورفع التهنئة للأمير تركي لقاء هذه الثقة نيابة عن منسوبي ومنسوبات مستشفى الصحه النفسيه في بيشة.