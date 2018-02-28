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بالفيديو والصور.. أمانة الشرقية تعلن عودة انسيابية الحركة بالطرق

بالفيديو والصور.. أمانة الشرقية تعلن عودة انسيابية الحركة بالطرق
نايف السالم(صدى):

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم الأربعاء، عن عودة انسيابية الحركة، بكافة الأنفاق بعد هطول المطر في مدن حاضرة في الدمام، أمس الثلاثاء.

ونشرت الأمانة، اليوم الأربعاء، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، فيديو يوضح جانب من عمل أحد محطات، تصريف مياه الأمطار، في حاضرة الدمام، ويُلاحظ حجم كمية الأمطار، التي يتم تصريفها.



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