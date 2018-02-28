بالفيديو والصور.. أمانة الشرقية تعلن عودة انسيابية الحركة بالطرق

نايف السالم(صدى):

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم الأربعاء، عن عودة انسيابية الحركة، بكافة الأنفاق بعد هطول المطر في مدن حاضرة في الدمام، أمس الثلاثاء.

ونشرت الأمانة، اليوم الأربعاء، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، فيديو يوضح جانب من عمل أحد محطات، تصريف مياه الأمطار، في حاضرة الدمام، ويُلاحظ حجم كمية الأمطار، التي يتم تصريفها.

جانب من عمل احد محطات تصريف مياه الأمطار في حاضرة الدمام، ويلاحظ حجم كمية مياه الأمطار التي يتم تصريفها pic.twitter.com/jAv5KtDA7l — أمانة المنطقة الشرقية (@EasternEamana) ٢٨ فبراير، ٢٠١٨



